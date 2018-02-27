Кризис на Донбассе: боевикам "ЛНР" не хватает лекарств и врачей

Сегодня, 16:39

Украинская разведка рассказала о ситуации на оккупированных территориях

Фото: AFP
Фото: AFP

Сокращение финансирования медицинских учреждений приводит к ухудшению социально-экономического положения в медицинской сфере т.н. "ЛНР". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Продолжается отток квалифицированного медицинского персонала с временно оккупированных территорий востока Украины. Отмечен недостаток более пятидесяти процентов врачей, прежде всего в детских отделениях. Руководство оккупационных администраций пытается компенсировать недостаток кадров путем назначения на врачебные должности выпускников медицинских учебных заведений без предварительного прохождения ими интернатуры. Назначение неопытных врачей приводит к ухудшению состояния медицинского обеспечения населения оккупированных районов", – рассказали в разведке.

С целью уменьшения оттока боевики запретили медикам покидать оккупированную территорию.

Ранее экс-заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу заявлял, что имеется полно доказательств, что Россия воюет на Донбассе. По его словам, Россия пытается убедить в том, что это полностью местные силы.

В свою очередь представитель США в ОБСЕ отмечал, что российские "гумконвои" доказывают ее участие в войне в Украине. Гарри Камиан подчеркнул, что эти конвои продолжают открыто нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины.
кризис, персонал, ЛНР
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"Сегодня"

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