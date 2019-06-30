На Донбассе уничтожена редчайшая российская техника "Зоопарк": появилось видео

Техника способна достаточно точно корректировать удары артиллерии на расстоянии в 20-30 километров

РЛС "Зоопарк-1". Фото: Минобороны РФ

Бойцы полка "Азов" продолжают уничтожать боевиков на Донбассе. На этот раз украинские военные прицельным выстрелом попали по российскому комплексу артиллерийской разведки и корректировки "Зоопарк-1". Об этом сообщили сами "азовцы".

Бойцы отмечают, что 23 июня бойцы подразделения "Азова" на Светлодарской дуге поразили комплекс разведки оккупантов, который встречается на востоке Украины довольно редко. При попытке нанести огневое поражения по позициям полка "Азов" с использованием ствольной артиллерии калибра 122 мм и 152 мм средствами технической разведки "Азова" было определено, что противник осуществляет корректировку с использованием "Зоопарка-1". Этот комплекс является контрбатарейным современным радаром, который производится в Российской Федерации и поставляется исключительно с территории этого государства.

"После обнаружения "Зоопарка-1" средствами полка в небо был поднят азовский БПЛА, который подтвердил его работу с окраин сейчас оккупированного населенного пункта Горловка. Было зафиксировано, что антенна комплекса находится в боевом положении, после чего средствами "Азова" было нанесено огневое поражения по указанному комплексу", – сообщили военные.

Видео: YouTube

Справка. Комплекс "Зоопарк-1" уже неоднократно использовался врагом на Светлодарской дуге, прежде всего с целью корректировки во время обстрелов украинских позиций или населенных пунктов с использованием ствольной артиллерии. Он способен определять точки выхода и прихода, начиная от 72 минометов, заканчивая оперативно-тактическими ракетами. Так, например, комплекс способен корректировать артиллерию 122 мм и 152 мм в пределах 20-30 км в зависимости от рельефа местности. Этот комплекс является очень редким, даже в Российской Федерации на вооружении их находится очень мало. Самое главное, что он позволяет корректировать артиллерию при любых погодных условиях без использования БПЛА и наносить достаточно точные удары.

Отметим, что Украина также не отстает от оккупантов и разрабатывает свои мощные РЛС. Как сообщали новости "Сегодня", в апреле в Украине представили уникальные военные радары. Новая радиолокационная техника сможет отследить беспилотники и самолеты противника.

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