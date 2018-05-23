Тымчук: Боевики уже "бронируют" себе места в больницах на случай "наступления" ВСУ

Также стало известно о проблемах оккупантов на передовых позициях, которые позволят украинским военным заходить в тыл врага

Российско-оккупационное командование на Донбассе так напугало боевиков "наступлением" ВСУ, что те уже "бронируют" койко-места в медучреждениях на оккупированных территориях Луганской области. Об этом сообщает в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, в Алчевске, Луганске и ряде прифронтовых городов оккупированных районов Луганской области по распоряжению оккупационной администрации в лечебно-санитарных учреждениях приказано выделить неприкосновенный "резерв" койко-мест на случай пресловутого "наступления ВСУ". Это же касается и медицинских препаратов, медицинского оборудования.

Кроме того, российское командование недовольно укреплением линии обороны передовых позиций боевиков и потребовало навести порядок с несением службы.

"Как оказалось, командиры подразделений в отчетных документах указывают "потемкинские деревни" в виде якобы оборудованных инженерных укреплений и сооружений, тогда как в реальности, как сказано в отчете проверочной комиссии, имеются лишь наспех оборудованные позиции со слабым фланговым прикрытием или вообще напрочь отсутствующим таковым. Более того, как выяснилось, в 9-м омсп, 5-й омсбр и 11-м омсп, реальное количество военнослужащих, несущих службу на передовых позициях, позволяет организовать прикрытие линии фронта лишь "узловым" или "очаговым" способом. Констатируется наличие многочисленных "дыр" и "слепых зон" в боевых порядках передовых подразделений", – сообщил Тымчук.

Как ранее писал Дмитрий Тымчук, боевики и Кремль реально верят в наступление ВСУ на Донбассе. Он объяснил, что их так напугало. Эти опасения появились после получения Украиной летального оружия, заменой АТО на Операцию объединенных сил, а "добил" оккупантов приезд на Донбасс спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.