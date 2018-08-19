"Отправились в мир иной": волонтер рассказал о серьезных потерях боевиков в Луганской области

Сегодня, 10:17

Пятеро боевиков были уничтожены на передовой или скончались в больнице

Боевики несут потери. Фото: facebook.commod.mil.rus
Боевики несут потери. Фото: facebook.commod.mil.rus

Активизация боевых действий на Луганском направлении привела к росту потерь у противника. Около 10 участников незаконных вооруженных формирований получили ранения различной тяжести, еще трое – убиты.

Об этом волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, в воскресенье, 19 августа, утром в больницу оккупированного боевиками т.н. "ЛНР" Первомайска привезли шестеро раненых, при этом двое из них скончались уже в медицинском учреждении.

В захваченную противником Кадиевку (бывший Стаханов) доставили тела троих погибших и четверо раненых боевиков, при этом один из них – тяжело.  

01_89

Таким образом, число уничтоженных боевиков возросло до пяти и может увеличиться, а раненых –  уменьшилось до восьми.

Напомним, штаб операции Объединенных сил сообщал, что вчера официальные потери боевиков составили – двое убитых и шестеро раненых.

Также напомним, что, по итогам 100 дней в подразделениях российско-террористических войск были ликвидированы 256 боевиков и 427 наемников получили ранения различной степени тяжести.
Донбасс, стаханов, боевики, токарев, первомайск, потери боевиков, Кадиевка

Вы сейчас просматриваете новость ""Отправились в мир иной": волонтер рассказал о серьезных потерях боевиков в Луганской области". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: dnr-news.com

Боевики обвинили ВСУ в уничтожении КамАЗа и нарвались на жесткий троллинг

2 Июля, 02:40

У поселка Сигнальное под Донецком противник не досчитался грузовика с боеприпасами

Донбасс

Фото: Vlada.io

Выпросили "ответку" ВСУ: волонтер рассказал о масштабных потерях боевиков под Авдеевкой

2 Августа, 04:30

У поселка Каштановое противник обстреливал украинских военных, пока не пришло возмездие
Загрузка...

Донбасс

Фото: Vlada.io

"Выдвинулись для обзора и нарвались": волонтер рассказал о потерях боевиков под Донецком

15 Июля, 18:21

В районе "Вольво-центра" противник понес ощутимые потери

Донбасс

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

15 раненых и 12 убитых за неделю: волонтер рассказал о крупных потерях боевиков в Горловке

13 Мая, 09:37

Участникам НВФ не хватает своих запасов крови
Загрузка...