"Отправились в мир иной": волонтер рассказал о серьезных потерях боевиков в Луганской области

Пятеро боевиков были уничтожены на передовой или скончались в больнице

Активизация боевых действий на Луганском направлении привела к росту потерь у противника. Около 10 участников незаконных вооруженных формирований получили ранения различной тяжести, еще трое – убиты.

Об этом волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, в воскресенье, 19 августа, утром в больницу оккупированного боевиками т.н. "ЛНР" Первомайска привезли шестеро раненых, при этом двое из них скончались уже в медицинском учреждении.

В захваченную противником Кадиевку (бывший Стаханов) доставили тела троих погибших и четверо раненых боевиков, при этом один из них – тяжело.

Таким образом, число уничтоженных боевиков возросло до пяти и может увеличиться, а раненых – уменьшилось до восьми.

Напомним, штаб операции Объединенных сил сообщал, что вчера официальные потери боевиков составили – двое убитых и шестеро раненых.

Также напомним, что, по итогам 100 дней в подразделениях российско-террористических войск были ликвидированы 256 боевиков и 427 наемников получили ранения различной степени тяжести.