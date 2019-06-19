На Донбассе вспыхнул сильный пожар: горело здание бывшего ДК
Пожар охватил второй этаж здания и крышу
В Бахмуте Донецкой области вспыхнул сильный пожар в здании бывшего ДК "Машиностроитель".
Об этом на своей странице в Facebook сообщила местная журналистка Гаяне Авакян.
"В Бахмуте серьезный пожар. Горит здание бывшего ДК "Машиностроитель", - написала она.
Напомним, ранее в Киеве за один вечер в жилом доме сгорели четыре балкона – один за другим. Чтобы потушить огонь, приехало аж 27 пожарных, они задействовали пять единиц техники. Балконы выгорели дотла, а спасатели эвакуировали 15 жителей дома. Предварительная версия причины возгорания – окурок.
Кроме этого, мы писали, что в Чернигове вспыхнул масштабный пожар – загорелся ангар площадью в тысячу квадратных метров, в котором хранились горючие материалы и паллеты. Огонь распространился за считанные минуты. На место прибыли сразу 10 подразделений спасателей. Одной из главных задач пожарных было не позволить огню перекинуться на соседний склад с химическими материалами.
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