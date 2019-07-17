Боевики не прекращают обстрелы: в ООС рассказали о ситуации на Донбассе

Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

Фото: AFP

За прошлые сутки, 16 июля, на Донбассе пророссийские боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"16 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 3 раза – с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, вблизи Опитного велся огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а Новотроицкого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Неподалеку Верхнеторецкого боевики применили станковый противотанковый гранатомет, противотанковый ракетный комплекс и крупнокалиберный пулемет. Окраина Красногоровки попала под обстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе Лебединского боевики ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, а вблизи Николаевки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза. Вблизи Крымского оккупант вел огонь из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. А у Новолуганского ударили из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 16 июля потерь оккупантов не зафиксировано", - рассказали в ООС.

Напомним, 15 июля на Донбассе боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

Отметим, на фронте бойцы Объединенных сил не оставляют провокации боевиков без ответа и продолжают наказывать врага за обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", в результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".

Видео: Facebook

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