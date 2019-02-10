На Донбассе за день боевики устроили три обстрела украинских позиций

В результате обстрелов в рядах ВСУ обошлось без потерь

За сутки боевики устроили 10 обстрелов украинских позиций. Фото: Facebook

На Донбассе за день боевики устроили три обстрела украинских позиций //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/678/474/5c56784749111.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/678/474/5c56784749111.jpg 2019-02-10T19:16:10+02:00 Донбасс В результате обстрелов в рядах ВСУ обошлось без потерь

На протяжении дня 10 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики устроили три обстрела украинских позиций, в том числе один раз с применением вооружений, запрещенных Минскими договоренностями. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск возле села Гнутово из минометов калибра 82 мм и возле города Красногоровка – из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле населенного пункта Светлодарск.

В рядах военнослужащих Объединенных сил обошлось без потерь. В свою очередь, подразделения ВСУ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

Отметим, в штабе Объединенных сил подтвердили уничтожение 8 февраля бронетехники противника. Также вчера сообщалось, что после того, как боевики ударили из запрещенного вооружения, они получили запоминающуюся "ответку" – шесть оккупантов были уничтожены, еще семеро – получили ранения.

Также Анатолий Штефан показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

7 февраля украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. По словам "Штирлица", противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.

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