На Донбассе за день боевики устроили три обстрела украинских позиций
В результате обстрелов в рядах ВСУ обошлось без потерь
На протяжении дня 10 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики устроили три обстрела украинских позиций, в том числе один раз с применением вооружений, запрещенных Минскими договоренностями. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск возле села Гнутово из минометов калибра 82 мм и возле города Красногоровка – из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле населенного пункта Светлодарск.
В рядах военнослужащих Объединенных сил обошлось без потерь. В свою очередь, подразделения ВСУ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.
Отметим, в штабе Объединенных сил подтвердили уничтожение 8 февраля бронетехники противника. Также вчера сообщалось, что после того, как боевики ударили из запрещенного вооружения, они получили запоминающуюся "ответку" – шесть оккупантов были уничтожены, еще семеро – получили ранения.
Также Анатолий Штефан показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.
7 февраля украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. По словам "Штирлица", противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.
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