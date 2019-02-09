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На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: один боец ВСУ погиб, двое ранены

Сегодня, 07:21

За сутки шесть оккупантов были уничтожены, еще семеро - получили ранения

Военные попали под обстрел. Фото: Facebook Пресс-служба Минобороны.
Военные попали под обстрел. Фото: Facebook Пресс-служба Минобороны..
На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: один боец ВСУ погиб, двое ранены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg Донбасс За сутки шесть оккупантов были уничтожены, еще семеро - получили ранения

За минувшие сутки, 8 февраля, на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Из-за вражеского огня погиб один украинский военный, двое ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

"8 февраля российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враз применил в районе Павлополя, а из автоматических гранатометов, крупнокалиберных стрелкового оружия были обстреляны позиции в районе Авдеевки. Там также зафиксировано работу вражеского снайпера.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики из минометов калибра 82 мм., автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции в районе Крымского, из минометов калибра 120 мм. и стрелкового оружия в районе хутора Свободный, а гранатометы применили в районе Зайцево.

"Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 8 февраля, шесть оккупантов уничтожено и семеро получили ранения", – рассказали в ООС.

Ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что войска РФ на границе приводятся в боеготовность и могут напасть. Об этом свидетельствуют разведданные и поведение российских военных. Также увеличивается количество войск и враг усиливает разведку.

Кроме того, украинские военные сообщили, что на передовой боевики активно применяют запрещенное лазерное оружие. Сначала бойцы фиксировали применение лазерного оружия время от времени, а теперь почти каждую ночь на вражеских позициях видны внезапные зеленые вспышки. Вскоре выяснилось, что боевики используют против них специальный боевой лазер.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС

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