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Боевики начали усиленно готовить войска: появились тревожные разведданные

Сегодня, 05:17

Пока на полигонах ведется боевая подготовка, спецотряды ищут проукраински настроенных местных жителей

Фото: Минобороны РФ

Боевики не только проводят скрытую мобилизацию, но и начали учения ряда подразделений, в том числе ведется комплексная подготовка диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" введен т.н. режим "повышенной готовности к применению". Также продолжается вывод подразделений российско-оккупационных войск на полигоны с развертыванием пунктов управления и обустройством полевых лагерей для длительного пребывания личного состава в полевых условиях.

При этом усиливается интенсивность мероприятий боевой подготовки. В частности, с 16 апреля начато проведение ряда командно-штабных тренировок, тактико-специальных учений, в т.ч. комплексных учений по подготовке диверсионно-разведывательных групп.

"Кроме того, российское оккупационное командование, под видом участия в мероприятиях боевой подготовки, впервые привлекло т.н. "группы объединенных боевых тактических формирований". В состав указанных групп включены представители т.н. "силовых структур" и российских оккупационных администраций, которые под видом тренировок по проведению разведывательно-поисковых действий и борьбы с ДРГ проводят мероприятия по выявлению среди местных жителей проукраински настроенных лиц", – сообщили в разведке.

Как сообщалось на днях, в "Л/ДНР" усиливают репрессии – против мирных жителей бросят "казаков". Оккупанты под видом защиты "конституционных прав" готовят для людей "сюрприз" и усиливаются российскими наемниками.

В то же время далеко не все гладко в рядах противника. Недавно в "Л/ДНР" серьезно поссорились боевики – более 10 пострадавших. На сборы вызвали "спецназовцев" из разных силовых структур боевиков, но что-то пошло не так.

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Тег Донбасс, разведка, боевики, учения

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