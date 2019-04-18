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Россия за час может начать полномасштабную войну против Украины – Муженко

Сегодня, 10:27

Генерал объяснил, почему агрессор заинтересован в захвате Украины

Фото: Минобороны РФ

Над Украиной все еще висит угроза полномасштабной войны с Россией. Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко считает, что агрессор может очень быстро превратить вялотекущий конфликт на Донбассе в большое наступление по всем фронтам.

Об этом он рассказал в интервью "Фактам".

По его словам, 70% российских войск у границ Украины уже сейчас готовы к большому вторжению.

"Особенность российско-украинской войны в том, что в течение одного часа (!) она может превратиться в полномасштабный конвенционный конфликт с привлечением сухопутного, морского, авиационного компонентов и Сил специальных операций. Дислокация войск РФ (ударные соединения сформированы вдоль украинской границы, в том числе в Беларуси и в оккупированном Крыму) организована таким образом, что они без особой подготовки могут начинать активные боевые действия. По нашим расчетам и по расчетам НАТО, эти подразделения на 70 процентов готовы к ведению боев. Вопрос лишь в том, насколько россиянам позволит так действовать обстановка, которая сложится внутри нашей страны. Если здесь возникнет хаос, тогда наступит самое благоприятное время, чтобы такие действия начать", – сказал Муженко.

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Он отметил, что план Кремля не изменился – попытка восстановить территорию бывшего Советского Союза и стать глобальным игроком в геополитике, а Украина одна из частей этого плана. Однако есть и другое, почему Москва хочет захватить соседнюю страну.

"России необходим промышленный оборонный потенциал Украины, чтобы максимально нарастить свои возможности. У нас есть предприятия, которые поставляли узлы, агрегаты, системы вооружения для советской, а потом и российской армии. России их сейчас недостает, с этим и связано некоторое торможение программ перевооружения их Вооруженных Сил. Речь идет о ракетных системах, силовых установках, двигателях кораблей и вертолетов соответствующих классов, которые производятся у нас. Так что у них есть ряд серьезных мотиваций для действий наступательного агрессивного характера", – объяснил генерал.

Отметим, что украинскому военному командованию давно известно о российском войске вблизи нашей границы, готовом к вторжению. А вот координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат и члена оборонного комитета Рады Дмитрий Тымчук показал, какие силы России стоят вблизи Украины. Это сотни танков, самолеты, артиллерия и десятки тысяч солдат.

Так на днях министр обороны Степан Полторак рассказывал, что после выборов в Украине Россия перебросила к границе дополнительные войска.

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Тег Россия, война, нападение, агрессия России, муженко

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