В Луганской области из-за взрыва гранаты погиб человек

В результате взрыва погиб 52-летний мужчина

В Северодонецке взорвалась граната, погиб человек. Фото: Нацполиция

В Луганской области из-за взрыва гранаты погиб человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/8a2/75d/5ca8a275d984a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/8a2/75d/5ca8a275d984a.jpg 2019-04-06T16:13:00+03:00 Донбасс В результате взрыва погиб 52-летний мужчина

В Луганской области во дворе жилого дома в центральном районе Северодонецка произошел взрыв гранаты, который привел к гибели человека. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Информация о происшествии поступила около 7 часов утра 6 апреля. На место инцидента сразу были направлены сотрудники следственно-оперативной группы, патрульные, а также работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Во время осмотра места взрыва между гаражным массивом и подстанцией следователями было обнаружено тело погибшего местного жителя. Его личность установлена", - отметили в полиции.









Как оказалось, у 52-летнего мужчины были диагностированы тяжелые заболевания и неоднократно заявлял о своем намерении покончить жизнь самоубийством.

На месте происшествия продолжают работать следователи и эксперты, которые должны установить окончательные причины события.

Ранее мы писали, что в Черновцах во дворе частного дома взорвалась граната. В результате взрыва никто из людей не пострадал.

Также мы писали о том, что в Чугуеве возле придорожного кафе взорвалась граната. Взрывом были повреждены два автомобиля, обошлось без пострадавших.

Кроме того, в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Луганской области из-за взрыва гранаты погиб человек". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.