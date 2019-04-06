В Луганской области из-за взрыва гранаты погиб человек
В результате взрыва погиб 52-летний мужчина
В Луганской области во дворе жилого дома в центральном районе Северодонецка произошел взрыв гранаты, который привел к гибели человека. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Информация о происшествии поступила около 7 часов утра 6 апреля. На место инцидента сразу были направлены сотрудники следственно-оперативной группы, патрульные, а также работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Во время осмотра места взрыва между гаражным массивом и подстанцией следователями было обнаружено тело погибшего местного жителя. Его личность установлена", - отметили в полиции.
Как оказалось, у 52-летнего мужчины были диагностированы тяжелые заболевания и неоднократно заявлял о своем намерении покончить жизнь самоубийством.
На месте происшествия продолжают работать следователи и эксперты, которые должны установить окончательные причины события.
Ранее мы писали, что в Черновцах во дворе частного дома взорвалась граната. В результате взрыва никто из людей не пострадал.
Также мы писали о том, что в Чугуеве возле придорожного кафе взорвалась граната. Взрывом были повреждены два автомобиля, обошлось без пострадавших.
Кроме того, в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.
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