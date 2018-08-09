На пляже в Мариуполе массово гибнет рыба

Сегодня, 20:27

Мор бычка отпугивает отдыхающих и настораживает экологов


В Мариуполе массово гибнет азовский бычок. Дохлыми тушками устлан весь центральный пляж, а полумертвая рыба плавает в воде. Из-за этого отдыхающие даже опасаются заходить в море.

Из-за инцидента побережье специально проинспектировал заместитель мэра города. Кроме того, в горсовете созвали срочную комиссию. По мнению специалистов, рыба мрет за аномальной жары.

Массовым мором бычка решили воспользоваться предприимчивые граждане: они собирают дохлую рыбу, вялят ее, а потом продают. Из-за этого эксперты призывают людей не покупать подозрительную продукцию на рынке.

Не так давно в Хаджибейском лимане под Одессой произошел массовый мор рыбы. Полтонны пиленгаса прошло брюхом вверх. По словам местных жителей, в последние годы этот вид рыбы погибает тут каждое лето, но так массово – впервые.

Как сообщалось, в более чем сотне водоемов Украины сотрудниками Минздрава были обнаружены опасные микробы и даже кишечная палочка. Специалисты объяснили журналистам "Сегодня", безопасна ли рыба из наших рек и как правильно ее готовить, чтобы не оказаться на больничной койке.
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