На Светлодарской дуге правоохранители обнаружили тайник с оружием

Также были найдены флаг так называемой "ДНР" и георгиевские ленты

В Светлодарске правоохранители Объединенных сил обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Тайник был обнаружен в недостроенном доме под лестницей. Там правоохранители нашли гранатомет РПГ-22, три гранаты и патроны калибром 7,62 мм.

"Кроме того, в укромном месте было обнаружено флаг так называемой "ДНР", визитки и георгиевские ленты", – отметили в ООС.

Не так давно в Приморском районе Мариуполя правоохранители нашли тайник с оружием, принадлежащий пророссийским боевикам. Полицейские обнаружили 8 автоматов, гранатомет с 3 выстрелами к нему и около тысячи патронов. Кроме того, в салоне были спрятаны георгиевские ленты и камуфляж с пятнами крови.

А на въезде в Лисичанск Луганской области правоохранители нашли тайник с поврежденными боеприпасами боевиков.

Кроме того, в Харьковской области тайник с оружием нашел 39-летний житель села Кисловка во время прогулки в лесополосе.



