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Приходите позже: голосование на участке в Ровно перенесли из-за отключения света

21 июля, 15:28

Участок находится в помещении актового зала поселкового клуба без окон

Фото: AFP
Фото: AFP.

В Ровно на избирательном участке №561011 во время голосования исчезло энергоснабжения. Избирателей, которые не успели получить бюллетени, попросили прийти позже, сообщили на сайте общественно сети "Опора".

"Избирательный участок находится в помещении актового зала поселкового клуба без окон, соответственно в помещении темно для осуществления волеизъявления", - говорится в сообщении.

На момент, когда погас свет, на избирательном участке находились избиратели. Те, кто находился в кабинках для голосования – смогли проголосовать, подсветив фонариками. А избирателей, которые еще не получили бюллетени, попросили вернуться проголосовать позже.

В окружном избирательном участке 152 избирательного округа объяснили, что причины отсутствия электроснабжения выясняются.

Ранее в столице полицейские составили админпротокол на председателя УИК, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения. Также сообщалось, что в столице мужчине, сменившему место голосования, члены избирательной комиссии хотели выдать бюллетень с мажоритарщиками.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

Также читайте, что нельзя делать во время голосования.


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Тег выборы, свет, ровно, голосование, парламентские выборы, электроснабжение

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