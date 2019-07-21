200 гривен за голос: в Винницкой области зафиксировали факт подкупа избирателей

Полицейские изъяли тетрадь со списком избирателей, которым должны заплатить

Фото: AFP

В Винницкой области зафиксировали факт подкупа избирателей на внеочередных выборах депутатов. 170 граждан получили за голоса в пользу определенного кандидата по 200 гривен, сообщил на пресс-конференции и.о. руководителя полиции Винницкой области Руслан Мороз.

"В Погребищенском районе сейчас работает следственно-оперативная группа. Нам сообщили о подкупе жителей по 18-му округу, которые 18 числа (июля. – Авт.) Получили по 200 гривен – примерно 170 жителей – и на сегодняшний день они должны были выходить из участков и расписываться за то, что они проголосовали именно за того кандидата, – говорит Руслан Мороз. - Группа сейчас проверяет журналы, тетради, в которых велись эти записи. Они изъяты, проводится дальнейшая проверка".

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Сейчас женщина, которая собирала подписи для подтверждения того, что люди проголосовали за указанного кандидата, задержана и дает показания следователям. Полицейские уже изъяли тетради со списком этих избирателей и проверяют всю информацию. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее мы сообщали, что в Житомирской области возле избирательного участка задержали вооруженных людей. Правоохранители обнаружили и изъяли пистолет, внешне похожий на пневматический, биту и нож.

Кроме этого, в Николаеве полиция проверяет группу молодых людей, которая находилась возле УИК. При этом один из мужчин был с оружием.

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