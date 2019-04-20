Наблюдатели ОБСЕ: на Донбассе оккупанты стягивают к передовой тяжелые вооружения

Оккупанты и их наемники подтянули танки, тяжелые орудия и "Грады"

Российский танк у боевиков REUTERS/Alexander Ermochenko.

На Донбассе российские оккупанты и их наемники стягивают тяжелые вооружения к передовой, несмотря на запрет, прописанный в Минских договоренностях. Об этом сообщили в своем отчете представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"На неподконтрольных правительству Украины территориях обнаружено вооружение, размещенное с нарушением линии отведения", – говорится в отчете.

В частности, с беспилотника ОБСЕ были зафиксированы:

- 12 апреля: два миномета 2Б14 "Поднос" калибра 82 мм вблизи населенного пункту Широкая Балка на северо-восток от Донецка;

- 13 апреля: два танка Т-72 в жилом районе населенного пункта Сосновское к югу от Донецка;

- 15 апреля: семь реактивных систем залпового огня "Град", семь гаубиц 2С1 и 10 буксируемых гаубиц – пять единиц 2А65 "Мста-Б" и пять единиц Д-30 "Жаба", на территории бывшего международного аэропорта "Луганск".

Также с беспилотника было зафиксировано вооружение, размещенное за линиями отведения, но за границами выделенных мест хранения вооружений:

- 14 апреля были замечены 14 буксируемых гаубиц 2A36 "Гиацинт-Б" и Д-30 возле населенного пункта Хрустальный; а также 24 танка Т-72 и Т-64 на полигоне вблизи населенного пункта Круглик;

- 15 апреля: семь танков Т-72 и шесть зенитно-ракетных комплексов 9К35 на территории бывшего аэропорта "Луганск" и четыре танка Т-72 вблизи населенного пункта Свободное к югу от Донецка.

Также было отмечено множество случаев, когда оккупанты пытались помешать наблюдателям ОБСЕ вести мониторинг оккупированной территории и линии соприкосновения.

Напомним, 18 апреля командование украинской армии в одностороннем порядке объявило режим прекращения огня на Донбассе в связи с Пасхой, однако, несмотря на это, пророссийские боевики продолжают обстрелы – 18 и 19 апреля оккупанты обстреляли позиции украинских военных по десять раз.

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