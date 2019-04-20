Глава ОБСЕ призвал к "пасхальному перемирию" на Донбассе

Лайчак заявил, что люди на Донбассе страдают от тяжелых условий жизни

Фото: osce.org.

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак призвал Трехстороннюю контактную группу и ее рабочую группу по вопросам безопасности продолжить диалог и договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе. Об этом говорится в заявлении организации от 19 апреля.

Лайчак выразил сожаление, что стороны не смогли достичь консенсуса в ходе переговоров, которые прошли 18 апреля.

Он призвал договориться об "устойчивом и необратимом прекращении огня".

"Каждый день люди на востоке Украины страдают от тяжелых условий жизни. Это обязательство сторон – гарантировать безопасную и надежную среду, и это ключевая предпосылка для любого положительного развития, включая улучшение тяжелой гуманитарной ситуации", – заявил Лайчак.

Напомним, 18 апреля командование украинской армии в одностороннем порядке объявило режим прекращения огня на Донбассе в связи с Пасхой, однако, несмотря на это, пророссийские боевики продолжают обстрелы – 18 и 19 апреля оккупанты обстреляли позиции украинских военных по десять раз.

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