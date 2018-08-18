Наемница боевиков сдалась полицейским

В рамках программы "Тебя ждут дома", правоохранителям сдалась наемница, которая служила в рядах незаконных вооруженных формирований помощником повара, сообщили в Нацполиции в Донецкой области.

"30-летняя жительница Украинска полгода прослужил в рядах боевиков. Увидев жизнь террористической "республики" изнутри, женщина покинула военную часть и на днях воспользовалась предусмотренным законом шансом освободиться от ответственности", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

В информации уточняется, что безработная женщина поверила слухам о хорошей оплате на службе у боевиков и в ноябре 2014 отправилась в оккупированный Донецк. Она подала документы, и уже через несколько минут после этого ей выдали форму военного образца и назначили помощником повара.

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К маю 2015 женщина-военнослужащий готовила пищу для боевиков. Вместо обещанной зарплаты за работу на пищеблоке наёмница лишь несколько раз получала продукты питания. "Именно это, а также отсутствие дисциплины в воинской части, плохое отношение командиров к своим подчиненным побудили ее покинуть место дислокации", – сказано в сообщении.

Возвратившись домой в Украинск, женщина вела скрытый образ жизни и никому не рассказывала о своем прошлом. Увидев в новостях информацию о законе, который гарантирует участникам НВФ, которые не совершали тяжких преступлений, шанс освободиться от наказания, женщина добровольно обратилась к правоохранителям.

В полиции напомнили, что согласно ч.6 ст.260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышла из такого формирования и сообщила о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала видеозапись показания задержанного в августе этого года гражданина Беларуси, который в 2014 году присоединился в ряды незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Боевик, в частности, подтвердил участие кадровых российских офицеров на Донбассе.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала на Донбассе "Грады", РСЗО и гаубицы боевиков.