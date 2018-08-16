Наемник из Беларуси подтвердил участие кадровых офицеров РФ на Донбассе: видео

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала видеозапись показания задержанного в августе этого года гражданина Беларуси, который в 2014 году присоединился в ряды незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Боевик, в частности, подтвердил участие кадровых российских офицеров на Донбассе.

Наемник подтвердил прохождение специальной подготовки перед боями на территории Ростовской области в Российской Федерации (РФ).

"В конце ноября 2014 года я вступил в батальон "Сомали", где был зачислен в танковую роту и отправлен на учебу в Российскую Федерацию в Ростовскую область. Нас учили российские военные. Таких групп, как наша, было около десятка", – отметил боевик.

Также он добавил, что после прохождения обучения он вернулся в Донецк в батальон "Сомали". В 2017 году в конце января он вступил в "11 полк", где был зачислен в "первый стрелковый батальон" в качестве стрелка-гранатометчика. За время прохождения службы принимал участие в боях под Ясиноватой.

"Могу подтвердить, что за то время, которое я там служил, там проходили службу кадровые российские офицеры", – сказал боевик.

Наемник добавил, что в конце января 2018 года он вступил в "9 полк морской пехоты "ДНР". В августе его задержала СБУ.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала на Донбассе "Грады", РСЗО и гаубицы боевиков.

Как сообщалось, в течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды из тяжелого вооружения.

Ранее штаб операции Объединенных сил сообщил, что дорожный коридор между оккупированной боевиками т.н. "ДНР" Горловкой и контролируемым ВСУ Бахмутом остается одним из главных гуманитарных путей в Донецкой области, которым пользуются ежемесячно более 250 тысяч человек.

Также сообщалось, что причиной взрыва на складе боеприпасов, которым был уничтожен опорный пункт так называемой "ЛНР" возле поселка Желобок, называют желание главаря боевиков избежать ответственности за растрату топлива и боеприпасов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в результате взрыва на опорном пункте под Желобком, по данным самих боевиков, погибли пятеро и были ранены девять оккупантов, также сгорели четыре БМП. При этом, по данным источников украинских журналистов, на момент взрыва половина боевиков находилась в состоянии алкогольного опьянения.