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Наступление боевиков на Донбассе: украинский генерал назвал цель России

18 февраля, 11:47

Игорь Рец

Кремль преследует сугубо личные мотивы, натравливая врага на украинских военных

/ Фото: Getty Images

Россия осуществляет военное давление на Украину, чтобы создать диалог между Киевом и сепаратистами. Такое мнение высказал генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко. По его мнению, такие действия в конечном счете должны привести к легитимизации незаконных вооруженных формирований на востоке страны.

"Это связано с тем, что россияне осуществляют давление с использованием военной силы на украинскую сторону для того, чтобы посадить за стол переговоров с сепаратистами. Это, в свою очередь, должно привести к легитимизации руководства так называемых "республик". С другой стороны, показать неучастие России в этой войне, перевод войны юридически в "гражданскую", а также – подготовить основания для проведения берлинской встречи, или отказ от нее на основании того, что Украина не выполнила еще соответствующие решения по предыдущей встрече", – говорит Романенко.

Экс-замначальника штаба ВСУ не исключает, что провокация могла быть совершена перед заседанием Совбеза ООН по Минску,

"Они используют все. Они достаточно опытны в международных делах, сильны в этом, богаты. Используют свои экономические возможности, финансовые, возможности к подкупам. Это не раз доказывалось и показывалось. Они хотят дискредитировать работу "Минской площадки", особенно позицию Украины и ее союзников в этом вопросе. Выводить это будут на мировой уровень, добиваться легитимизации своего видения ситуации в Украине и перспектив преодоления, как они это называют, "гражданской войны", – рассказал эксперт.

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Потери с обеих сторон: что известно о наступлении боевиков на Донбассе

Напомним, что в пятую годовщину "дебальцевского котла", 18 февраля, боевики резко обострили ситуацию на Донбассе и перешли в наступление. В результате один военнослужащий ВСУ погиб и еще четверо были ранены. Но атака все же была отражена.

Президент Владимир Зеленский назвал наступление боевиков попыткой сорвать мирный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе и созвал экстренное заседание СНБО.

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Донбасс Романенко война на Донбассе война в Украине

Источник: Сегодня

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