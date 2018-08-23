Названа причина новой кровавой тактики Кремля на Донбассе

На сегодняшний день тактика России заключается в том, чтобы периодически создавать эскалацию напряженности на Донбассе, но делать это не хаотично, а в связи с какими-то событиями.

Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.

По его словам, очередное обострение в зоне проведения ООС может быть связано с определенными внешнеполитическими провалами Кремля.

"В данном случае очередную активизацию боевиков я связываю с проблемами отношений между США и Россией, в частности, новыми санкциями против РФ. Естественно, Россия ищет симметричные ответы на действия западного мира, одним из таких ответов является активизация военных действий против Украины", – отметил он.

Хотя, как добавил эксперт, нередко эскалация на Донбассе может быть связана "и с событиями в самой России, и процессами внутри Украины, связанными, например, с предвыборными кампаниями".

Как спрогнозировал Бадрак, ожидать новых провокаций и обострения в зоне ООС, "можно в любых точках, в том числе даже там, где раньше этого не было".

"Есть смыл очень серьезно усилить оборону и со стороны Беларуси, которая сегодня демонстрирует недружественное отношение к Украине, и со стороны оккупированного Крыма, откуда у РФ есть возможность совершать атаки. И особенно я бы обратил внимание на акваторию Азовского моря… Морской участок у нас – наиболее уязвимый. И здесь нужна серьезная продуманная тактика действий, в том числе непрямых, которые создадут совершенно другие условия существования для флота РФ", – пояснил он.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в результате пятичасового боя в районе села Крымское в Луганской области погибли четверо украинских военнослужащих, семеро получили ранения. В свою очередь потери в результате боя понесли и боевики.

Также напомним, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж в комментарии сайту "Сегодня" назвал самые критичные точки на Донбассе, где могут ударить боевики.