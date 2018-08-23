Бой длился пять часов: на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих

Сегодня, 14:23

Семеро бойцов ВСУ получили ранения

Фото: facebook.com/odalug
Фото: facebook.com/odalug

На Донбассе в результате пятичасового боя в районе Крымского в Луганской области погибли четверо украинских военнослужащих, семеро получили ранения. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"К сожалению, Украина понесла невосполнимые потери. В результате пятичасового боя погибли четверо украинских военнослужащих, еще семеро наших защитников получили ранения различной степени", – заявил он.

Согласно уточненным данным Минобороны, около 06:00 четверга под прикрытием артиллерии и минометного огня боевики приблизились к передовым позициям одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районе Крымского в Луганской области и пытались захватить наблюдательные посты вдоль Бахмутской трассы.

Ранее мы писали о том, что за прошлые сутки, 22 августа, ситуация на Донбассе была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе и с применением запрещенного "Минском" вооружения.

Кроме того, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж в комментарии сайту "Сегодня" назвал самые критичные точки на Донбассе, где могут ударить боевики.
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Источник:

Интерфакс

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