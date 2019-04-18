Полномасштабная война против Украины: сколько России нужно времени для ее начала

Военный эксперт прокомментировал громкое заявление начальника Генштаба ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Заявление начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко о возможности полномасштабного конфликта между Украиной и Россией – это очередное напоминание об опасности, которая может прийти с востока.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, Муженко регулярно говорит об угрозе нового нападения России.

"Муженко это говорит постоянно, на каждом своем брифинге для того, чтобы не забывали и знали, что такая опасность есть. Даже когда все говорили, что у нас перемирие, он всегда говорит это. Это его позиция", – говорит Жирохов.

Как считает эксперт, не стоит воспринимать это заявление как предвыборную агитацию.

"Это не предвыборное заявление. И Муженко, и [командующий операцией Объединенных сил Сергей] Наев дистанцируются от выборов. Они военные профессионалы", – продолжает он.

При этом, по мнению Жирохова, такая опасность реально существует.

"В этом нет какой-то новизны. У нас война идет уже пятый год. И реально российские войска стоят. И для того, чтобы начать войну, России нужен, ну, не час, а сутки. Концентрация идет постоянно", – подытожил эксперт.

Отметим, что украинскому военному командованию давно известно о российском войске вблизи нашей границы, готовом к вторжению. А вот координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат и члена оборонного комитета Рады Дмитрий Тымчук показал, какие силы России стоят вблизи Украины. Это сотни танков, самолеты, артиллерия и десятки тысяч солдат.

Так на днях министр обороны Степан Полторак рассказывал, что после выборов в Украине Россия перебросила к границе дополнительные войска.

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