После выборов в Украине Россия перебросила к границе дополнительные войска

Полторак рассказал также об изменении оккупантами тактики ведения боевых действий на Донбассе

Фото: Минобороны РФ

Российская угроза у границ Украины возросла – после первого тура выборов президента Россия перебросила дополнительно одну батальонно-тактическую группу.

Об этом сообщил журналистам министр обороны Степан Полторак, передают "Українські новини".

По его словам, увеличение Россией количества своих войск вблизи украинской границы произошло с начала апреля, после первого тура президентских выборов.

"Мы наблюдаем увеличение количества российских военных на 1 батальонно-тактическую группу. Их было 28, а стало 29", – сказал Полторак.

Кроме того, министр указал на смену оккупантами тактики ведения боя на Донбассе и перешли на использование запрещенного вооружения и диверсионных групп.

Как на днях стало известно, Россия поднимала авиацию в 20 км от границы с Украиной. В разведке объединенных сил сообщали, что на прошлой неделе на территории Ростовской области в 20 километрах от государственной границы Украины были проведены учения по наведению стратегической авиации для ударов по наземным целям.

В то же время секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что Россия готовится к масштабной континентальной войне. Он привел в пример ракетную мощь агрессора: совокупный первый пуск ракетных комплексов, которые сконцентрированы вдоль украинской границы, на Черном и Азовском морях сегодня превышает 364 ракетных пуска.

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