День в ОСС: боевики не прекращают обстрелы, ранен боец ВСУ

Сегодня, 18:54

Российские наемники один раз применили тяжелое вооружение

Фото: архив
Фото: архив

На Донбассе с начала дня пророссийские боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, один раз применив тяжелое вооружение. Ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением тяжелого вооружения", – говорится в сообщении.

В частности, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП, по позициям в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово, Лебединское и Павлополь. Наряду с этим враг обстрелял защитников Гнутово с миномета калибром 82 мм.

"Вследствие активных действий российских оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – отметили в ООС.  

Напомним, за прошлые сутки, 4 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Местные боевики и российские военные 33 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения.

Ранее командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что с началом Операции объединенных сил Россия изменила тактику и поведение на Донбассе. Больше стала пытаться прощупывать слабые места в противовоздушной обороне, а также использовать разведывательно-диверсионные группы. 
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