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Новые обстрелы врага на Донбассе: оккупанты вели огонь из минометов, гранатометов и пулеметов

3 июня, 07:19

В результате вражеских обстрелов в рядах ВСУ обошлось без потерь

Фото: Сегодня

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки 2 июня оккупанты нарушали режим прекращения огня пять раз, в том числе трижды – с использованием запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.

По данным пресс-центра штаба ООС, боевики также вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстреливал позиции Вооруженных сил Украины:

- из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем возле города Марьинка;

- также из минометов калибра 82 мм в районе поселка Пески;

- из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – возле поселка Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских бойцов дважды попадали под вражеский огонь:

- возле населенного пункта Новгородское боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе поселка Майорск – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

К счастью, в рядах украинских военных обошлось без потерь. На каждый обстрел противника наши бойцы давали адекватный ответ: по данным разведки, за сутки был уничтожен один оккупант.

Напомним, днем ранее, 1 июня, в Луганской области оккупанты обстреляли мирных жителей поселка Сентяновка на оккупированной территории, пытаясь обвинить в обстреле подразделения Вооруженных сил Украины. Ранее боевики обстреляли из артиллерии калибра 122 мм жилые дома поселка Золотое-1 в Луганской области.

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Тег Донбасс, ВСУ, обстрелы, ООС

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