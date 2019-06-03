Спасатели рассказали, сколько взрывчатки нашли в зоне ООС за неделю
Также восстановили 343 жилых дома в городах Марьинка, Красногоровка, Гранитное и Лебединское
За неделю спасатели из состава Объединенных сил изъяли и обезвредили 115 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает штаб ООС.
"На протяжении недели специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил привлекались к пиротехническим работам, восстановили жилые дома, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов, а также обеспечили функционирования пунктов оказания помощи населению, размещенных в границах контрольных пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.
Как сообщается, пиротехнические подразделения в течение недели 42 раза привлекались к проведению работ по обследованию и разминированию территорий. Всего обследовано 55 гектаров местности, изъято и обезврежено 115 взрывоопасных предметов.
Также проводили аварийно-восстановительные работы на жилых домах в городах Марьинка, Красногоровка, Гранитное и Лебединское. За неделю восстановлено 8 домов, всего с начала проведения Операции восстановлено 343 жилых дома.
Между тем, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на 2 июня оккупанты дважды обстреливали позиции украинских войск. К счастью, в рядах наших военных обошлось без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Напомним, днем ранее, 1 июня, в Луганской области оккупанты провели обстрел поселка Сентяновка на оккупированной территории, пытаясь обвинить подразделения Вооруженных сил Украины в ведении огня по мирным жителям.
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