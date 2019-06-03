Спасатели рассказали, сколько взрывчатки нашли в зоне ООС за неделю

Также восстановили 343 жилых дома в городах Марьинка, Красногоровка, Гранитное и Лебединское

Фото: facebook.com/pressjfo.news.

За неделю спасатели из состава Объединенных сил изъяли и обезвредили 115 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает штаб ООС.

"На протяжении недели специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил привлекались к пиротехническим работам, восстановили жилые дома, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов, а также обеспечили функционирования пунктов оказания помощи населению, размещенных в границах контрольных пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

Как сообщается, пиротехнические подразделения в течение недели 42 раза привлекались к проведению работ по обследованию и разминированию территорий. Всего обследовано 55 гектаров местности, изъято и обезврежено 115 взрывоопасных предметов.

Также проводили аварийно-восстановительные работы на жилых домах в городах Марьинка, Красногоровка, Гранитное и Лебединское. За неделю восстановлено 8 домов, всего с начала проведения Операции восстановлено 343 жилых дома.

Между тем, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на 2 июня оккупанты дважды обстреливали позиции украинских войск. К счастью, в рядах наших военных обошлось без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Напомним, днем ранее, 1 июня, в Луганской области оккупанты провели обстрел поселка Сентяновка на оккупированной территории, пытаясь обвинить подразделения Вооруженных сил Украины в ведении огня по мирным жителям.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Спасатели рассказали, сколько взрывчатки нашли в зоне ООС за неделю". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"