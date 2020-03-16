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Новые случаи коронавируса в Черновицкой области: что известно об инфицированных

16 марта, 11:55

Татьяна Власенко

Одна из женщин вернулась из Италии, вторая - заразилась в Украине

В Черновицкой области зафиксировано два новых лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Как рассказала на брифинге заместитель главы ОГА Наталия Гусак, инфицированные – две женщины. Одна из них имеет историю путешествий, вторая – нет.

"У второй женщины первый тест показал негативный результат", – рассказала Гусак. Инфицировалась женщина уже в Украине, от контакта с человеком, у которого был лабораторно подтвержден коронавирус.

По данным МОЗ, одна из женщин вернулась из Италии. Все, кто с ней контактировали, изолированы в условиях стационара.

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На сегодняшний день обе пациентки, у которых обнаружен коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно.

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Напомним, новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Житомирской области, где ранее из-за коронавируса умерла 71-летняя жительница Радомышля, по состоянию на утро 16 марта не зафиксировано.

Тем временем коронавирус заподозрили у женщины в Чорткове (Тернопольская область). Она недавно вернулась из Испании, где гостила у своей дочери.

Как уберечься от коронавируса – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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