Новые потери боевиков под Желобком: "третья сила" накрыла танк боевиков

Сегодня, 11:07

Тяжелая бронемашина  серьезно повреждена, сообщает Юрий Мысягин

Фото: AFP
Фото: AFP

В районе поселка Желобок, расположенного на временно оккупированной боевиками т.н. "ЛНР" территории Луганской области, был подбит замаскированный в лесопосадке танк противника.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

Юрий напомнил, что, согласно Минским договоренностям, танки должны быть отведены от линии разграничения.

"Неизвестная "третья сила", неизвестным калибром, несколько раз неплохо "приложилась" по переданным координатам. Танк не уничтожен, но серьезно поврежден, – рассказал волонтер и добавил, – Думаю, что из посадки он своим ходом уже не выедет".

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что под Желобком был уничтожен опорный пункт противника. При взрыве размещенного на нем боекомплекта были уничтожены четыре бронемашины.

По данным самих боевиков, также погибли пятеро и были ранены девять оккупантов, при этом, по данным источников украинских журналистов, на момент взрыва половина боевиков находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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Источник:

"Сегодня"

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