Житель Донецка: "Сидишь как идиот – есть деньги, но купить на них что-то невозможно"

Сегодня, 18:01

Дончане признались, что в городе серьезный дефицит мелких монет

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Жители Донецка, оккупированного боевиками так называемой "ДНР", рассказали о новой проблеме – дефиците мелких монет, из-за которого дончанам отказывают в покупках или дают на сдачу мелкие товары, часто с просроченным сроком годности.

"На рынке только и слышно от продавцов "Ищите мелочь!" Я покупала фрукты и овощи, мне начитали 168 рублей. Даю 200 – в ответ "Сдачи нет, купите еще что-то". У меня была определенная сумма, сдачу я хотела потратить в маршрутке на проезд. Прошу выложить пару морковин, продавщица распсиховалась, наорала на меня. Пришлось отменить покупку вообще, – рассказала дончанка Евгения Суровец. -  В других магазинах, где не на вес, а поштучно покупаю, на сдачу дали страшные на вид мятные конфетки, которым, наверное, лет пять. В маршрутках у водителей мелочи полно, но некоторые из них начинают ругаться, если даешь им 100-рублевую купюру".

В последнее время дончане обратили внимание на то, что в оборот вошло больше "крупнокалиберных" купюр в 2000 и 5000 рублей.

"Бывает, что в банкоматах невозможно снять нужную сумму, потому что там только 5-тысячные заложили. Их трудно потратить, на рынке вообще глухо, продавцы сразу кричат, что сейчас много поддельных "пятитысячных", они не могут их проверить, и вообще – сдачи нет. Вот сидишь как идиот – в руках деньги, а купить на них что-то невозможно, – жалуется макеевчанин Анатолий Киш. – Может, в каких-нибудь крупных торговых центрах их можно разменять, но их даже не везде в банках меняют".

Возникновение проблем даже в самых обычных сферах жизни жители оккупированных городов называют "нормой для властей ДНР". Сюда относятся и постоянные очереди в поликлиниках, ведомствах типа БТИ, отделениях так называемых "банков", а также неисчезающие толпы на единственном работающем автовокзале "Южный".

Плюс к этому – нескончаемые очереди на блокпостах боевиков, где ожидание проезда может затянуться на несколько часов, тогда как украинские КПВВ граждане проходят в течение нескольких минут.

На днях на оккупированных территориях пропала связь украинского оператора "Интертелеком", который спасал дончан во время отсутствия других мобильных операторов. Также сообщается, что с автозаправочных станций исчез газ – владельцы машин в растерянности, а пассажиры донецких автобусов и маршруток опасаются транспортного коллапса.

"А еще – вы знаете, сколько на улицах стало нищих стариков? Это просто уму непостижимо, их с начала войны столько не было! Бродят несчастные со стаканчиками, куда люди мелочь кидают – и видно, что старики уже дряхлые, нездоровые. Многие плачут, когда стоят и ждут подаяния. Разговорилась с одной бабушкой: пенсия, понятное минимальная – 2900 рублей. Живет сама где-то на Гладковке. Пешком каждый день поднимается на трамвай, едет на Горсад, где людей побольше, и там просит. Дома не работают ни печка, ни холодильник. До прошлого года спасалась ринатовской гуманитаркой, сейчас – уже все. Иногда собирает упавшие яблоки и абрикосы, но говорит, что и с этим уж проблемы: молодые мужики и тетки обстрясывают деревья до листочка, для себя собирают. И бабушка говорит, что таких как она – десятки, сотни по Донецку. Одинокие старики, потерянные, голодные… Просто ужас накрывает от того, к чему нас привели "орки"! – восклицает жительница Донецка Елена.

Напомним, ранее мы писали о том, как в оккупированном Донецке обстоят дела с недвижимостью, а также о том, ездят ли куда-то дончане в период отпусков.

Также сообщалось, что боевики изо всех сил пытаются приукрасить неприглядную картину нищеты и бесправия, поэтому вместо ремонта дорог и жилья высаживают цветочки в отдаленных районах.
Донецк, Донбасс, оккупация, дефицит, дончане

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Автор:

Глеб Широков

Источник:

"Сегодня"

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