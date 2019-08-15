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О чем мечтают дети Донбасса?

Сегодня, 20:42

Участники проекта «Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей» собрались в импровизированный клуб фантазеров, где нет места пережитой ими боли

/ Фото: fdu.org.ua

Розовые облака, фиолетовые замки и везде растут цветы. Так выглядит мир мечты детей, получивших ранения в результате боевых действий на Донбассе.

Участники проекта "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей", которые сейчас проходят курс реабилитации в санатории "Жовтень", под Киевом, собрались в импровизированный клуб фантазеров, где нет места пережитой ими боли.

"Я хочу, чтобы везде росли цветочки и девочки ходили на каблуках. А мальчики – с разноцветными прическами-ирокезами. И везде бесплатное мороженое! – начинает свой рассказ десятилетняя Настя Компаниец из Дебальцево, которая была ранена, когда семья, спасаясь от обстрелов, уже переселилась в Гродовку. И продолжает: – Я купила бы большой дом персикового цвета и работала певицей. И ходила на работу в самых красивых платьях".

Среди разноцветных фантастических мечтаний с говорящими собаками и "в моем мире все люди художники" – размышления семилетнего Кирилла Блинова, раненного в Свердловске Луганской области еще в двухлетнем возрасте, выглядят как реальный план – быть капитаном большого корабля и путешествовать по всему миру.

В Клубе фантазеров прозвучало еще много невероятных рассказов о необычных мирах, где нет взрывов, боли и страха, которые были в реальной жизни мальчиков и девочек. Всех их Фонд Рината Ахметова опубликует в ближайшее время. Не пропустите!

Участниками проекта "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей" в 2019 году стали 22 ребенка, получивших травмы вследствие боевых действий на Донбассе. С 2016 года, с начала работы проекта, проведено свыше 130 лечебных курсов.

На сегодняшний день Фонд Рината Ахметова – единственная организация, которая системно и масштабно помогает детям, получившим тяжелые ранения на Донбассе.

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фонд Рината Ахметова Реабилитация раненых детей

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