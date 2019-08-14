"Учтена каждая мелочь": сотрудник ООН о Распределительном центре Гуманитарного штаба Рината Ахметова

/ Фото: fdu.org.ua

"Работать на фасовке продуктов, которые будут доставлены жителям, живущим вдоль линии соприкосновения, может быть не очень трудно, но очень ответственно. Нужно соответствовать высоким стандартам, по которым работает Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Здесь все работает четко, каждая мелочь учтена и все направлено на то, чтобы продуктовые наборы фасовались быстро и качественно".

Такое мнение высказал специалист по правовой защите Агентства ООН по делам беженцев Роман Сидоренко после того, как поработал волонтером Фонда Рината Ахметова и принял участие в сборке наборов выживания, которые Фонд шестой год доставляет самым нуждающимся жителям Донбасса. Возможность участвовать в формировании продуктовых наборов была предоставлена всем желающим в честь пятилетия крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного штаба. Вместе с представителями СМИ к "гуманитарному конвейеру" встали представители государственных органов, сотрудники международных организаций, журналисты.

"Спасибо Фонду Рината Ахметова за возможность увидеть изнутри, как работает Распределительный центр", – добавил Роман Сидоренко.

/ Фото: fdu.org.ua

Гуманитарный штаб Рината Ахметова на сегодняшний день является самой масштабной гуманитарной миссией в Украине. За годы вооруженного конфликта на Донбассе мирным жителям было доставлено свыше 12,3 миллиона наборов выживания. Это спасло жизни более миллиона человек.

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