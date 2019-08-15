Посол Хорватии о помощи Фонда Рината Ахметова детям из "серой зоны": Им нужна поддержка

/ Фото: fdu.org.ua

"Для каждого человека, видевшего войну, она не закончится никогда. Люди из зоны конфликта будут носить войну с собой, даже когда боевые действия полностью прекратятся. Это на всю жизнь. Это наследие вооруженных конфликтов. Это последствия, которые нельзя убрать, но которые можно облегчить. И я рада, что Фонд Рината Ахметова помогает детям Донбасса, пострадавшим от боевых действий, снова почувствовать себя счастливыми".

Такое заявление сделала посол Хорватии в Украине Аница Джамич по итогам встречи с ранеными детьми с востока Украины, которую организовал Фонд Рината Ахметова. Мероприятие состоялось в формате пикника в санатории "Жовтень", под Киевом, где курс реабилитации проходят участники проекта "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей". Госпожа Джамич и другие гости из числа представителей посольств, международных и общественных организаций, государственных органов вместе с детьми приняли участие в мастер-классе по приготовлению бургеров и написании картины "Планета мечты".

"Приятно, что я только недавно получила назначение в Украину и сразу приглашена на такое прекрасное мероприятие. Ценность сегодняшней встречи в том, что здесь собраны дети, ставшие жертвами войны, и мы имеем возможность напрямую узнать истории этих детей, чтобы помнить, что вооруженный конфликт продолжается", – добавила Аница Джамич.

Фонд Рината Ахметова с 2016 года системно занимается реабилитацией раненых детей. За эти годы мальчики и девочки, живущие по обе стороны линии соприкосновения, прошли свыше 130 курсов лечения и оздоровления. Этим летом участниками проекта "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей" стали еще 22 человека.

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