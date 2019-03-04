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Обострение на Донбассе: боевики вели огонь из танков, артиллерии и минометов

Сегодня, 18:36

На протяжении суток оккупанты восемь раз применяли тяжелые вооружения

Фото: AFP
Обострение на Донбассе: боевики вели огонь из танков, артиллерии и минометов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg Донбасс На протяжении суток оккупанты восемь раз применяли тяжелые вооружения

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении 4 марта оккупанты устроили шесть обстрелов украинских позиций, при этом восемь раз применялись вооружения, запрещенные минскими договоренностями.

По данным пресс-центра штаба ООС, противник открывал огонь с применением артиллерийских систем и минометов, а также – впервые с начала года – использовал танки. В целом, по украинским позициям было выпущено 99 снарядов и мин калибров 125, 122, 120 и 82 мм.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов украинских позиций:

- из танков, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов – в районе населенного пункта Лебединское;

- дважды из минометов 120-го калибра обстреливались позиции возле села Водяное;

- из артиллерийских систем калибра 122 мм – в районе населенного пункта Широкино;

- из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – у села Пески.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм бойцов ВСУ в районе села Зайцево.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб. При этом в штабе заверили, что подразделения ВСУ дали достойный ответ врагу – потери противника уточняются.

Как сообщалось, ранее украинские военные точным ответным огнем уничтожили батарею россиян, прибывших на "практику" в Донецк. Курсанты артиллерийского училища хотели отработать на Донбассе "практические занятия", но были наказаны.

В свою очередь про обострение на Донбассе рассказывал командующий ООС Сергей Наев. Генерал-лейтенант рассказывал, что боевики под руководством российских кураторов отрабатывают нанесение артиллерийских ударов по силам Объединенных сил.

А тем временем боевики продолжают нести потери от ответного огня ВСУ. Детали смотрите в сюжете "Сегодня".

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Тег Донбасс, танки, артиллерия, обстрелы, оккупанты, минометы, ООС

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