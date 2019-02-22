Обострение на Донбассе: боевики за день устроили 10 обстрелов

На протяжении дня оккупанты устроили шесть обстрелов из тяжелых вооружений

В зоне ООС на Донбассе боевики устроили новые обстрелы. Фото: Facebook

Обострение на Донбассе: боевики за день устроили 10 обстрелов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/447/99e/5c644799e2a6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/447/99e/5c644799e2a6c.jpg 2019-02-22T19:55:39+02:00 Донбасс На протяжении дня оккупанты устроили шесть обстрелов из тяжелых вооружений

На Донбассе оккупанты устроили 10 обстрелов позиций украинских войск, из них шесть – с применением вооружений, запрещенных Минскими договоренностями. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши опорные пункты: дважды – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи села Водяное; дважды – из минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса и автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Лебединское", – говорится в сообщении.

Кроме того, из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь в районе Авдеевки; а под Марьинкой стрельбу вел вражеский снайпер.

При этом в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили четыре обстрела позиций подразделений Объединенных сил: дважды – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи населенного пункта Новозвановка; из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Катериновка; из гранатометов различных систем – в районе населенного пункта Луганское.

В рядах Вооруженных сил Украины потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

"Подразделения, на которые оказывалось огневое воздействие, дали противнику адекватный ответ из штатного вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

Отметим, что в последнее время украинские воины зачастии с уничтожением либо вражеских позиций, либо техники. Так, на днях офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

Также украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. По словам "Штирлица", противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.

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