ВСУ подбили танк и блиндаж боевиков: появилось видео удара
На позиции противника находились три танка Т-72 в нарушение Минских соглашений, за что боевики были наказаны
Украинские военные в Луганской области подбили вражеский танк и блиндаж боевиков. Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин, опубликовав соответствующее видео.
По его словам, тяжелая техника находилась на передовой, хотя должна была быть отведена глубоко в тыл согласно минским договоренностям. В итоге враг поплатился за нарушение.
"Не надо было танки прятать в 3 км от линии соприкосновение. Как они там могли оказаться, если по всем договоренностям должны быть отведены глубоко в тыл? Раз не соблюдаете и нарушаете, ну тогда "выгребайте". Может боевики думали, что пройдет и никто не обнаружит. 54-я бригада ВСУ думала совсем по-другому. Танки были обнаружены, убедились, что действительно есть жесткие нарушения, несколько пристрелочных, а потом по целям", – написал Мысягин.
На видео можно увидеть, что на позиции боевиков находилось три танка Т-72. Он отметил, что в результате удара ВСУ был поврежден вражеский танк и укрытие боевиков, где находился личный состав.
"Не нарушайте и выполняйте все мирные договоренности", – добавил волонтер.
На днях офицер ВСу Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео уничтожения "опорника" боевиков. На одном из взводных опорных пунктов российско-оккупационных войск боевики "совсем потеряли страх и начали вразвалочку ходить на позициях, а не по окопам", за что были наказаны бойцами ООС.
Ранее мы писали, как бойцы ВСУ уничтожили вражеского пулеметчика на Донбассе. Анатолий Штефан выложил в сети видео меткого выстрела бойцов Объединенных сил, которые ракетой попали прямо в бойницу опорного пункта противника.
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