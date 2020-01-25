Обострение на Донбассе готовилось несколько дней: в сети появился подробный анализ

Танки боевиков на Донбассе / Фото: Getty Images

Обострение на Донбассе, которое зафиксировали 24 января, было спланировано оккупантами и готовилось несколько дней.

Об этом говорится в аналитическом материале волонтеров сообщества InformNapalm, который был создан на основании разведки и анализа открытых источников.

Так, накануне атаки, 22-23 января, боевики перебрасывали крупнокалиберные артиллерийские системы, в том числе и через жилые районы оккупированных городов Донбасса.

При этом в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 24 января говорится, что наблюдатели зафиксировали перемещение трех единиц самоходных орудий 2С9 "Нона-С", 120 мм, которые передвигались по Донецку.

"Собирая данные в других источниках, можно прийти к выводу, что уже на следующие сутки эти артиллерийские орудия применялись для обстрелов позиций Вооруженных сил Украины", – говорится в отчете.

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Судя по комментариям жителей Донецка в социальных сетях, эти орудия не просто перемещались, но и активно "работали", и уже вечером 24 января из них обстреливали позиции ВСУ.

Кроме того, эти данные подтверждаются и сводкой штаба операции Объединенных сил о состоянии дел на утро 25 января.

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"24 января вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм", – заявили в штабе.

В то же время, наблюдатели отметили перемещение вооружений вблизи поселка Перевальск Луганской области 22 января трех гаубиц Д-30 (эти орудия имеют калибр 122 мм, и, согласно отчету ООС, именно из систем 122 калибра было обстреляно Орехово, рядом с Золотым).

Анализируя отчеты ОБСЕ, волонтеры пришли к выводу, что российские гибридные войска загодя перебрасывали тяжелые артиллерийские системы для эскалации напряженности и обстрелов позиций ВСУ, в том числе и рядом с зонами отведения украинских войск под Золотым.

"Не исключено, что эти обстрелы со стороны гибридных войск были также приурочены к пятой годовщине обстрела Мариуполя, которым руководили российские офицеры 24 января 2015 года, позже некоторые из них получили повышение и генеральские звания по приказу президента РФ Владимира Путина", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты гонят из России на Донбасс свежее пушечное мясо: снайперов, разведчиков и артиллеристов .

Также сайт "Сегодня" писал, что командование российских оккупационных войск на Донбассе в авральном порядке проводит мероприятия по маскировке танков, артиллерии и ракетных систем залпового огня на боевых позициях.

Напомним, разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе снова вербуют пушечное мясо: обещают высокие зарплаты, но молчат о наказаниях. Однако призывники бегут из ОРДЛО, чтобы не идти в "армию" боевиков.

А тем временем боевики продолжают обстрелы позиций украинских военных:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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