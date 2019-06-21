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Снайпера, ДРГ и артиллерия: боевики серьезно усиливаются на передовой

21 июня, 05:17

Враг активно использует нейтральную зону для вооруженных провокаций, а прикрывает боевиков артиллерия

Фото: Минобороны РФ

На Донбассе боевики не только готовят бронетехнику, но и усиливают передовые позиции дополнительными огневыми средствами и укрепляются.

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

По его словам, передовые подразделения противника были усилены снайперски группами на Попаснянском и Авдеевском направлениях. Для укрепления своей обороны и быстрого реагирования на изменения в обстановке противник активно применяет мобильные бронегруппы.

"Фиксируются постоянные попытки проникновения мелких групп пехоты противника и ДРГ в полосу обеспечения ОС, а также нейтральную "серую" зону – как с целью разведки, так и проведения обстрелов и вооруженных провокаций. К обеспечению действий ДРГ командование оккупационных формирований привлекает соответствующие огневые средства, включая артиллерийские системы", – сообщает "ИС".

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Также нардеп отмечает усиление дополнительными огневыми средствами передовых подразделений боевиков на отдельных участках фронта и проведение инженерного дооборудования позиций.

"В основном речь идет о станковых гранатометах, минометах обоих основных калибров (82 и 120 мм) и крупнокалиберных пулеметах", – подчеркнул говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", боевики устроили "огневой террор" под Авдеевкой. Дмитрий Тымчук рассказывал, что в районе ж/д станция Ясиноватая-2 действует мобильная огневая группа оккупантов, которая регулярно доставляет проблемы.

Также на днях стало известно, что боевики скрыто подтягивают на передовую тяжелое вооружение, а прикрывает эти действия системами радиоэлектронной борьбы, чтобы заглушить возможную разведку ВСУ с воздуха.

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Тег Донбасс, боевики, Тымчук, снайпера

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