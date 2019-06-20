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ВСУ отомстили за гибель побратима на Донбассе: боевики понесли потери

20 июня, 07:35

Оккупанты 24 раза открыли огонь по украинским позициям

Фото: Getty Images

За минувшие сутки, 19 июня, на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один украинский защитник погиб, еще двое – пострадали, сообщили в пресс-центре ООС.

"19 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял Новотроицкое из гранатометов различных систем, а Лебединское дважды попало под огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Марьинке ударили из стрелкового оружия. Два раза российские наемники обстреляли Пески – там были применены гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Четыре вражеские обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия были зафиксированы окраине Водяного. Павлополь накрыли огнем из автоматических гранатометов. Богдановка была дважды обстреляла из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На окраине Гнутово российские наемники ударили из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь из автоматических гранатометов в районе Новозвановки. Возле Луганского ударили из автоматических гранатометов. Зайцев оккупанты обстреляли их станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Попасная попала под обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По Крымскому дважды велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Светлодарск боевики обстреляли из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия два раза велся в районе Новотошковского. Вблизи Южного российские наемники ударили из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"За минувшие сутки один украинский защитник погиб, один получил ранения и еще один – боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки, 19 июня один оккупант уничтожен и один ранен", – рассказали в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", боевики не прекращают обстрелы на Донбассе. В штабе ООС сообщали, что 18 июня противник 11 раз нарушил режим прекращения огня, из них четыре раза – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий ВСУ понесли серьезные потери.


А тем временем оккупанты целятся не только в украинских военных, но и по населенным пунктам. Стало известно, что боевики снова ударили по мирным жителям. На этот раз управляемой противотанковой ракетой по Золотому-4.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, запрещенное оружие, ООС

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