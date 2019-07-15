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Обострение на Донбассе: с начала суток двое бойцов ООС получили ранения

15 июля, 19:53

Оккупанты вели огонь из запрещенных минометов, а также гранатометов и пулеметов

Украинские воины на Донбассе укрепляют оборону под вражескими обстрелами
Украинские воины на Донбассе укрепляют оборону под вражескими обстрелами. Фото: Facebook

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили семь обстрелов украинских позиций.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, боевики открывали огонь из запрещенных "Минском" минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил пять обстрелов:

- трижды в районе Водяного велся огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- под Широкино боевики обстреливали наших бойцов из стрелкового оружия;

- окраины Авдеевки попали под огонь гранатометов разных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил два обстрела:

- возле Луганского велся огонь из крупнокалиберного пулемета;

- в районе Новоалександровки велся огонь из минометов 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеских обстрелов двое украинских бойцов получили ранения. На каждый обстрел противника наши подразделения давали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Напомним, вчера, 14 июля, на передовой тоже было горячо – боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, из них шесть раз применяли минометы калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ.

Отметим, на фронте бойцы Объединенных сил не оставляют провокации боевиков без ответа и продолжают наказывать врага за обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", в результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".


Видео: Facebook

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Тег ВСУ, боевики, обстрел, оккупанты, ООС

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Сегодня

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