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Обострение на Донбассе: с начала суток оккупанты устроили 15 обстрелов

24 июня, 19:10

Под вражеским огнем в рядах ВСУ обошлось без потерь

Рассвет на передовой в зоне ООС на Донбассе
Рассвет на передовой в зоне ООС на Донбассе. Фото: Facebook

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты с начала суток 24 июня устроили 15 обстрелов украинских позиций.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в зоне ответственности группировки "Восток" противник устроил 12 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины:

- под Водяным оккупанты стреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- окраины Авдеевки обстреливали из минометов калибра 120 мм;

- под Красногоровкой по позициям ВСУ стреляли из станкового противотанкового гранатомета;

- трижды в районе Павлополя оккупанты вели огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- в районе Марьинки боевики пять раз обстреливали из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- в районе населенного пункту Богдановка оккупанты стреляли из стрелкового оружия.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций:

- в районе Пивденного – из минометов калибра 82 и 120 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- рядом с населенным пунктом Новгородское – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- район населенного пункта Новолуганское накрывали огнем из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 и 82 мм.

В результате обстрелов обошлось без потерь среди украинских военных. На каждый обстрел врага наши бойцы давали адекватный ответ. Потери противника устанавливаются.

Как сообщали новости "Сегодня", 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренности по отводу вооружения на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Однако спустя пару дней контролируемые Россией боевики сорвали договоренность о разведении сил на Донбассе. Хотя украинская армия со своей стороны полностью готова к процессу отвода сил.


В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин объяснял, что Россия пыталась ухудшить позиции Зеленского перед визитом в Европу. По его словам, агрессор не случайно сорвала договоренности по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской.

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Тег Донбасс, ВСУ, артиллерия, обстрелы, оккупанты, минометы, ООС

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