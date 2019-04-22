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Обострение на Донбассе: в рядах ВСУ снова были потери

Сегодня, 19:46

С начала суток оккупанты совершили 11 обстрелов украинских позиций

В зоне ООС на Донбассе боевики устроили новые обстрелы
В зоне ООС на Донбассе боевики устроили новые обстрелы. Фото: Facebook

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток оккупанты устроили 11 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате которых один наш боец погиб и еще один получил ранения.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, дважды боевики вели огонь, применяя запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм.

В частности, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы обстрелы:

- из минометов калибра 82 мм вблизи населенного пункта Марьинка;

- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Павлополя,

- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле Авдеевки.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов:

- из минометов калибра 82 мм вблизи Новоалександровки;

- трижды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия шли обстрелы под Попасной;

- дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия возле Екатериновки;

- дважды – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле села Золотое-4.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, сообщалось, что Россия взяла боевиков под усиленный контроль . На оккупированные территории прибыли специальные группы российских военных, предположительно спецназ. Также мы писали о том, что 21 апреля на Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери .

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, потери, обстрелы, обострение, ООС

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