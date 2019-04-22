Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,85
30,21
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Россия взяла боевиков под усиленный контроль: в ВСУ сообщили подробности

Сегодня, 10:32

На оккупированные территории прибыли специальные группы российских военных, предположительно спецназ

Фото: соцсети
Фото: соцсети.

Россия основательно взялась за боевиков: на Донбасс прибыли группы российских кадровых военных и местным "воинам" т.н. "Л/ДНР" ввели казарменный режим, установлен строгий режим перемещения, отпуска запрещены. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"В отдельные подразделения "1-го и 2-го армейских корпусов" оккупантов прибыли группы из числа кадровых военнослужащих РФ для усиления контроля над подразделениями. Для большинства оккупационных войск до 14 мая введен "казарменный режим" с усиленным режимом. Представители местных террористов уже начали жаловаться на условия проживания в казармах, питание, выпускают из расположения на 5 минут один раз в час", – написал он.

Штефан отмечает, что старшие российские офицеры и представители групп отказываются комментировать причины такого контроля со своей стороны, называя это мерами усиления на пасхальные и майские праздники.

Читайте также

"Но по инсайдерской информации, кураторы из РФ решили усилить контроль над боевиками из числа местного населения и подразделениями в связи с низким морально-психологическим состоянием и нежеланием последних защищать рубежи фейковых "республик". На время особых мероприятий увольнение, оставление расположений, больничные, отпуска и командировки запретили", – сообщил "Штирлиц".

Он добавил, что к каждому батальону боевиков закреплена группа из 10 военнослужащих РФ, по различным признакам напоминающие спецназовцев.

Как на днях стало известно, у боевиков на Донбассе изымают паспорта и военные билеты, чтобы не разбегались из частей. Три боевика подорвались на минных полях, пытаясь покинуть районы проведения полевых занятий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Донбасс, штирлиц, боевики

Вы сейчас просматриваете новость " Россия взяла боевиков под усиленный контроль: в ВСУ сообщили подробности". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери

Сегодня, 07:15

Из-за вражеских обстрелов украинский военнослужащий получил ранения

Зеленский рассказал, как он будет строить отношения с Россией

Вчера, 22:08

По его словам, сейчас задача номер один вернуть всех украинских заключенных, всех пленных, военнопленных

На Донбассе ликвидированы два командира боевиков: в ВСУ показали фото

Вчера, 12:10

Бойцы украинской армии ответным огнем накрыли врага и ликвидировали предателей Украины

В 2014 году России сдались более 400 бойцов ВСУ – Муженко

Вчера, 05:27

Россияне не могли поверить такому ожесточенному отпору и думали, что за Украину воюют силы НАТО, вспоминает генерал

Зеленский о своих первых шагах на посту президента Украины

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Советы бегуньям с большой грудью

На Евровидении-2019 выступит Верка Сердючка

Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

Супрун назвала "убийцу" №1 в мире

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Матиос заявил, что не убегал из Украины

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

Вчера, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

20 апреля, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

20 апреля, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

20 апреля, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть

7 причесок, которые сделают вас моложе