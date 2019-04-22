Россия взяла боевиков под усиленный контроль: в ВСУ сообщили подробности

На оккупированные территории прибыли специальные группы российских военных, предположительно спецназ

Фото: соцсети.

Россия основательно взялась за боевиков: на Донбасс прибыли группы российских кадровых военных и местным "воинам" т.н. "Л/ДНР" ввели казарменный режим, установлен строгий режим перемещения, отпуска запрещены. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"В отдельные подразделения "1-го и 2-го армейских корпусов" оккупантов прибыли группы из числа кадровых военнослужащих РФ для усиления контроля над подразделениями. Для большинства оккупационных войск до 14 мая введен "казарменный режим" с усиленным режимом. Представители местных террористов уже начали жаловаться на условия проживания в казармах, питание, выпускают из расположения на 5 минут один раз в час", – написал он.

Штефан отмечает, что старшие российские офицеры и представители групп отказываются комментировать причины такого контроля со своей стороны, называя это мерами усиления на пасхальные и майские праздники.

"Но по инсайдерской информации, кураторы из РФ решили усилить контроль над боевиками из числа местного населения и подразделениями в связи с низким морально-психологическим состоянием и нежеланием последних защищать рубежи фейковых "республик". На время особых мероприятий увольнение, оставление расположений, больничные, отпуска и командировки запретили", – сообщил "Штирлиц".

Он добавил, что к каждому батальону боевиков закреплена группа из 10 военнослужащих РФ, по различным признакам напоминающие спецназовцев.

Как на днях стало известно, у боевиков на Донбассе изымают паспорта и военные билеты, чтобы не разбегались из частей. Три боевика подорвались на минных полях, пытаясь покинуть районы проведения полевых занятий.

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