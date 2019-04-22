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Остановил прорыв боевиков ценой жизни: подробности гибели бойца ВСУ

Сегодня, 16:12

За проявленное отвагу солдат Александр Цапенко будет представлен к награждению (посмертно)


Сегодня молодой боец ВСУ погиб на Донбассе в результате атаки боевиков вблизи Новоалександровки. Украинские военные смогла остановить прорыв врага, но высокой ценой. Об этом сообщил на брифинге спикер штаба Объединенных сил.

Так, с целью выхода во фланг взводного опорного пункта отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Новоалександровка, группа вражеской пехоты начала передвижения до полосы обеспечения.

"Наводчик-оператор солдат Александр Цапенко в это время находился на позиции и вовремя обнаружил перемещение противника. Вместе с товарищами Александр открыл огонь по врагу, заставив его отступить. Прикрывая отход пехоты, противник начал обстрел наших позиций из минометов калибра 82 мм. Одна из минометных мин взорвалась вблизи позиции Александра, нанеся ему ранения, не совместимые с жизнью", – сообщили в ООС.

За проявленное отвагу солдат Александр Цапенко будет представлен к награждению (посмертно).

Как сегодня сообщали в штабе Объединенных сил, 21 апреля пророссийские боевики два раза обстреляли позиции ВСУ. Враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. За такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.

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Тег Донбасс, военные, бой, ВСУ, боевики

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