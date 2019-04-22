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Обострение на Донбассе: у Попасной погиб молодой боец ВСУ

Сегодня, 13:02

Боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против украинских защитников

Украинский военный ведет огонь по противнику
Украинский военный ведет огонь по противнику. Фото: AFP

После некоторого затишья на Донбассе, с начала текущих суток по состоянию на 12:00 боевики осуществили уже девять провокационных обстрелов позиций украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В ночь на понедельник, 22 апреля, враг трижды обстреливал защитников Новоалександровки. Здесь оккупанты применяли гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Также наши защитники после 1:00 ночи зафиксировали разрывы пяти вражеских мин 82-го калибра.

С 1:30 оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников Попасной. Эти же виды оружия враг применил с 6:45 по защитникам Катериновки.

В 7:10 вблизи Катериновки зафиксировано ведения огня вражеского снайпера.

С 7:20 до 8:10 боевики дважды применяли гранатометы и другое пехотное вооружение по нашим защитникам Золотого-4.

С 8:15 противник начал обстрел из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников Павлополя. Вооруженная провокация врага продолжалась здесь почти до 9:00.

Ночью в результате обстрелов со стороны боевиков погиб один украинский герой, 1998 г.р., добавили в пресс-службе МОУ.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов получил ранение один наш защитник. Сейчас военнослужащий получает квалифицированную помощь в медицинском учреждении.

Напомним, сообщалось, что Россия взяла боевиков под усиленный контроль . На оккупированные территории прибыли специальные группы российских военных, предположительно спецназ.

Также сообщалось, что 21 апреля на Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери .

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Тег Донбасс, попасная, Золотое, Катериновка, обострение, боевики Донбасса, потери ВСУ

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