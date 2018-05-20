Обострение на линии фронта: боевики ударили из "Градов" по Авдеевке

В окрестностях Докучаевска боевиками нанесен удар из 122 мм артиллерии

Боевики т.наз. "ДНР" продолжают обострять ситуацию на Донбассе – обстреливают позиции украинских военных из ракетных систем залпового огня и тяжелых артиллерийских орудий.

Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

Так, в течение суток с полуночи до 12:00 20 мая боевики совершили 22 обстрела позиций сил операции Объединенных сил.

"Ночью ситуация на линии фронта обострилась. С полуночи до 12:00 зафиксировано 22 прицельных вражеских обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Враг применял запрещенные Минскими соглашениями тяжелые виды вооружения", – сказал он.

Также Гуцуляк добавил, что сразу после полуночи, в течение часа, со стороны оккупированного Докучаевска Донецкой области противник совершил около 60 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм по украинским войскам, расположенным у Новотроицкого.

"В 5:20 в течение 40 минут боевики российской оккупационной администрации выпустили 20 реактивных снарядов из систем "Град" и 10 мин 120 калибра по нашим защитникам Авдеевки", – сообщил представитель Минобороны и добавил, что раненых среди украинских военных нет.

Ранее сообщалось, что в течение 19 мая боевики обстреляли из "Градов" Донецкую фильтровальную станцию, расположенную в окрестностях Авдеевки, откуда вода поступает в оккупированный Донецк.

Напомним, 18 мая боевики из пушек обстреляли Троицкое на Луганщине, погибли мать, отец и ребенок. Семья пряталась в подвале частного дома и подумала, что все закончилось. А когда они вышли – прилетел последний снаряд боевиков.