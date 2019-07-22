ОБСЕ заявила о 75 обстрелах с начала "хлебного перемирия"

На Донбассе с 21 июля началось хлебное перемирие

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе. Фото: AFP

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 21 июля в период с полуночи до 16 часов 75 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщается в отчете миссии.

"После обнародования заявления о подтверждении приверженности прекращению огня с 00:01 21 июля в соответствии с договоренностями, достигнутыми 17 июля на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске, СММ продолжила осуществлять мониторинг ситуации безопасности. В период между 00:01 и 16:00 21 июля миссия зафиксировала в общей сложности 75 нарушений режима прекращения огня (3 взрыва, 21 снаряд и 51 выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия)", - говорится в отчете.

Отмечается, что почти все нарушения режима прекращения огня (74, в том числе 2 взрыва) были зафиксированы в период между 00:01 и 8:00 в Луганской области, в районах восточнее н.п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и вблизи н.п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска). В период между 8:01 и 12:00 СММ зафиксировала 1 взрыв в Донецкой области, вблизи н.п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка).

"В период между 12:01 и 16:00 не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня", – говорится в отчете.

Ранее в пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что с начала суток 21 июля обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Зато факты беспокоящего огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Гранитное, Лебединское, Пески, Талаковка, Павлополь, Новотроицкое, Красногоровка, Водяное, Богдановка, Пищевик, Марьинка, Счастье, Артема, Новолуганское, Луганское, Попасная, Новоалександровка, Катериновка и Новозвановка.

Как сообщалось, согласно достигнутым 17 июля договоренностям Трехсторонней контактной группы, на Донбассе с 21 июля началось "хлебное перемирие" - бессрочный запрет на любое ведения огня. В частности, впервые предусмотрена ответственность лиц за открытие огня. В случаях нарушений режима прекращения огня на Донбассе будут принимать "дисциплинарные меры" и сообщать о таких случаях Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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