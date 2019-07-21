Обстановка на Донбассе: обстрелы прекратились, но ВСУ понесли потери
Штаб Операции Объединенных сил отчитался о ситуации
На Донбассе, где голосуют украинские военные, незаконные вооруженные формирования не осуществили ни одного обстрела позиций Объединенных сил с полуночи 21 июля. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил (ООС).
"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - отмечается на странице штаба ООС в Facebook.
Однако два военнослужащих погибли и двое получили ранения вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника. Неизвестное устройство взорвалось, когда военные выдвигались на наблюдательный пост под Счастьем.
"Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работали в штатном режиме. Общественно-политическая и гуманитарная обстановка остается под контролем Объединенных сил", – говорится в сообщении.
Напомним, накануне, 20 июля, на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Тогда двое военнослужащих получили ранения.
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