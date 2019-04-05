Обстрел на КПВВ "Марьинка": вражеский снайпер ранил украинского бойца
Состояние здоровья раненого удовлетворительное
На КПВВ "Марьинка" в Донецкой области произошел очередной обстрел. Об этом сообщили в государственной пограничной службе.
Как рассказал помощник главы ведомства Олег Слободян, около 14 часов старший смены на нулевом блокпосту КПВВ "Марьинка" получил пулевое ранение в результате обстрела из снайперского оружия со стороны временно оккупированной территории. Состояние здоровья раненого удовлетворительное. Сейчас ему оказана первая медицинская помощь и доставили в ближайшее медицинское учреждение.
Пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка" решением штаба ООС временно приостановлено.
Напомним, украинские военные уничтожили грузовик боевиков с боеприпасами в районе Золотого. Повторным выстрелом ВСУ мина "легла" прямо в скопление оккупантов. Соответствующее видео опубликовал в Facebook волонтер Юрий Мысягин.
Недавно офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" дал понять, что украинские воины не зря стоят на передовой. Он рассказал, что потери боевиков за март составили 165 убитыми и раненными. На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85.
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