На Донбассе боевики обстреляли бойцов ВСУ из крупнокалиберных пулеметов

Под обстрел противника попали позиции украинских военных под Лебединским

В зоне ООС на Донбассе боевики устроили новые обстрелы. Фото: Facebook

На Донбассе боевики обстреляли бойцов ВСУ из крупнокалиберных пулеметов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/447/99e/5c644799e2a6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/447/99e/5c644799e2a6c.jpg 2019-03-31T21:08:34+03:00 Донбасс Под обстрел противника попали позиции украинских военных под Лебединским

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 31 марта боевики устроили один обстрел позиций украинских войск – из крупнокалиберных пулеметов велся огонь по укреплениям в районе населенного пункта Лебединское.

"В течение суток противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции подразделения ООС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское. Потерь среди наших защитников нет", – говорится в сообщении штаба ООС.

Бойцы ВСУ, в свою очередь, дали адекватный ответ на обстрел противника. В настоящее время уточняются потери врага. Ситуация в зоне проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Сутками ранее, 30 марта оккупанты дважды обстреливали позиции ВСУ. По данным штаба, в результате боевых действий ранения получил один украинский военный.

Также мы сообщали об уничтожении форпоста боевиков под Донецком и писали о том, как украинские воины нанесли точный удар по позиции боевиков и уничтожили два блиндажа и повредили одну единицу техники.

В то же время, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщают, что оккупационные войска с приближением выборов президента Украины существенно активизировались: из отпусков срочно возвращают боевиков, готовят артиллерию, а корректировщики уже на передовой.

Смотрите видео: Враг усилил обстрелы на Донбассе, но получил "ответку" и понес большие потери:

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