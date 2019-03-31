На Донбассе боевики обстреляли бойцов ВСУ из крупнокалиберных пулеметов
Под обстрел противника попали позиции украинских военных под Лебединским
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 31 марта боевики устроили один обстрел позиций украинских войск – из крупнокалиберных пулеметов велся огонь по укреплениям в районе населенного пункта Лебединское.
"В течение суток противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции подразделения ООС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское. Потерь среди наших защитников нет", – говорится в сообщении штаба ООС.
Бойцы ВСУ, в свою очередь, дали адекватный ответ на обстрел противника. В настоящее время уточняются потери врага. Ситуация в зоне проведения ООС остается под контролем украинских военных.
Сутками ранее, 30 марта оккупанты дважды обстреливали позиции ВСУ. По данным штаба, в результате боевых действий ранения получил один украинский военный.
Также мы сообщали об уничтожении форпоста боевиков под Донецком и писали о том, как украинские воины нанесли точный удар по позиции боевиков и уничтожили два блиндажа и повредили одну единицу техники.
В то же время, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщают, что оккупационные войска с приближением выборов президента Украины существенно активизировались: из отпусков срочно возвращают боевиков, готовят артиллерию, а корректировщики уже на передовой.
Смотрите видео: Враг усилил обстрелы на Донбассе, но получил "ответку" и понес большие потери:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе боевики обстреляли бойцов ВСУ из крупнокалиберных пулеметов". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Донбассе подорвали миной предателя "Сопилку": в ВСУ показали уничтоженного боевика
Украинские военные продолжают наказывать противника за агрессию на востоке Украины и регулярно наносят урон боевикам